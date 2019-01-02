0553 313 94 23

MEB, CHP’ye boyun eğdi

Çanakkale’de öğrencilere tavsiye kitap olarak önerilen Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli değerli eseri, CHP’nin tepkisi sonrası yasaklanırken, yerine Kemal Tahir’in lezbiyenlikten hadımlığa kadar bir dizi cinsel sapkınlık ifadelerinin yeraldığı “Esir Şehrin İnsanları” kitabı tavsiye edildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:01

Tek parti diktatörlüğünün sona ermesinin ardından milletin 70 yıldır iktidar yüzü göstermediği CHP, Milli Eğitim politikalarına etki etmeye devam ediyor. Çanakkale’de öğrencilere tavsiye kitap olarak önerilen Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli değerli eseri, CHP’nin tepkisi sonrası Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yasaklandı. İçerisinde “cihad” ifadesi geçtiği gerekçesiyle CHP’nin aklına uyarak toplatılan Zarifoğlu’nun eserinin yerine konulan Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” kitabında ise lezbiyenlikten hadımlığa, o..pu ifadesinden, rezil hamam muhabbetlerine kadar iğrenç ifadelerin bulunduğu belirlendi.

Eğitim-Sen ve CHP

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, “Okuma alışkanlığı kazandırmak, anlama seviyesini görmesini sağlamak” amacıyla düzenlediği etkinliklerde Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabı da zorunlu tutulmuştu. Gençliğin manevi buhranlarına çözüm reçeteleri sunan kitapta, nefse karşı cihad vurgusu yapılıyordu. Kitaptaki, “Cihadın bir alanı, İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin basit istekleriyle mücadele etmeyi kapsar. Birinde, İslam toplumu düşman toplumlar karşısında muzaffer kılmak, diğerinde bireyi, iç düşmanları karşısında yenilgiden kurtarmak söz konusudur” deniliyordu.

Rezil kitap tavsiyesi

Kitap, aylar sonra azgın azınlığın temsilcisi Eğitim-Sen’in tepki açıklaması ile gündeme geldi.  Ardından CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Ceylan, Bakanlığın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığını, kitabı seçen komisyonun yerine yeni bir komisyon oluşturulduğunu ve yeni komisyonunun Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” adlı kitabını tavsiye listesine aldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığını sosyal medya hesabında açıklayarak, “Medyadaki haberler Çanakkale Milli Eğitim müdürlüğü’nün yereldek ibir kararı oup soruşturulmaktadır. Şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Rezil ifadeler var

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, içerisinde “cihad” ifadesi geçtiği gerekçesiyle CHP’nin aklına uyarak toplattığı Zarifoğlu’nun eserinin yerine ilave edilen Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” kitabında ise lezbiyenlikten hadımlığa, o..pu ifadesinden, rezil hamam muhabbetlerine kadar iğrenç ifadelerin bulunduğu belirlendi. Mütareke döneminde Osmanlı aydınının ve İstanbul’unun anlatıldığı kitabın, zihinsel gelişimini henüz tamamlamamış öğrenciler için sakıncalı sözlerle bezeli olduğu öğrenildi.

Kemal Tahir imzalı Esir Şehrin İnsanları kitabının 82. sayfasında, “Soho’da gelip geçen erkeklere ‘Güzel Lordum’ diye etini teklif eden küçük o..pucuklardan biri... Kralını selamlamak için yırtınıyordu” sözlerinin yer aldığı bildirildi. Öğrencilere okutulacak kitabın 84. sayfasında yüz kızartıcı  şu ‘kirli’ satırlar bulunuyor:

Eski Roma’da, soylu kadınlar, esirlerini yollayıp hamallar getirtirlermiş hamamlarına... Doğurmak için değil, kendilerini imkânın en sonuna kadar kirletebilmek için...

MEB-CHP ortaklığında talebelere sunulan Esir Şehrin İnsanları’nın 87. sayfasındaki hadımlık, lezbiyenlik güzellemeleri içeren söylemler şöyle: “Bir ara, çok önemli bir şey hatırlamış gibi hadımlık üstünde durdu. Erkekliği yok edilmiş erkeklerin neler duyabileceğini merak edermiş eskiden beri... (...) Kanındaki melezlik belli ki kızda, evlenmeden yaşlanmış İngiliz karılarının tıkanık cinsel duygularından gelen meraklar uyandırmıştı.

Kur’an dersini de kaldıracaklar mı?

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardan toplatma kararı aldığı Cahit Zarifoğlu’nun Bir Değirmendir Bu Dünya eserinde gençlere nefsi cihad konusunda öğütlerde bulunuluyordu. MEB’in yasaklama gerekçesi olan cihad, Müslümanların rehber kitabı Kur’an-ı Kerim’de ise 41 kez geçiyor... Kur’an dersi, okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:01
  1. İstanbul
  2. Tek parti diktatörlüğü
  3. CHP
  4. Milli Eğitim politikaları
  5. Cahit Zarifoğlu
  6. Bir Değirmendir Bu Dünya
  7. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  8. cihad
  9. Kemal Tahir
  10. Esir Şehrin İnsanları
  11. lezbiyenlik
  12. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  13. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
  14. Eğitim-Sen
  15. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan
  16. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  17. Meclis Başkanlığı
  18. Osmanlı
  19. MEB-CHP
  20. Kur’an-ı Kerim
  21. Kur’an dersi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siemens’ten kumaş türüne özel kurutma
    1. Siemens’ten kumaş türüne özel kurutma
    2. Avrupa resmen açıkladı! O para artık..
    3. Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu!
    4. Piyasa güne artı rezervle başladı
    5. Gram altın219 lira seviyelerinde
    6. Binali Yıldırım'dan anlamlı ziyaret.....
    7. BDDK, Güven Varlık Yönetim AŞ'nin..
    8. Borsa, yeni yıla düşüşle başladı
    9. MEB, CHP’ye boyun eğdi
    10. Görenler şaşkına döndü! Poşete para..
    11. Salvio, 2022'ye kadar Benfica'da
    12. Bir şey yutar da nefes alamazsa...
    13. Bakan müjdeyi verdi! 5,6 milyar TL...
    14. Dünyanın en büyüklerinden olacak!..
    15. Gözleri ilk günden konuşuyor
    16. Vereme karşı bebeklerinizi aşılatın
    17. Trabzonspor, Antalya'da topbaşı yapacak
    18. Sivas'ta 101 köy ile bağlantı kesildi
    19. Deve tabanı bakımı nasıl olmalı?
    20. İstanbul'da bugün trafik yoğun mu?..
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü