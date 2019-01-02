MEB, CHP’ye boyun eğdi

Tek parti diktatörlüğünün sona ermesinin ardından milletin 70 yıldır iktidar yüzü göstermediği CHP, Milli Eğitim politikalarına etki etmeye devam ediyor. Çanakkale’de öğrencilere tavsiye kitap olarak önerilen Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli değerli eseri, CHP’nin tepkisi sonrası Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yasaklandı. İçerisinde “cihad” ifadesi geçtiği gerekçesiyle CHP’nin aklına uyarak toplatılan Zarifoğlu’nun eserinin yerine konulan Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” kitabında ise lezbiyenlikten hadımlığa, o..pu ifadesinden, rezil hamam muhabbetlerine kadar iğrenç ifadelerin bulunduğu belirlendi.

Eğitim-Sen ve CHP

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, “Okuma alışkanlığı kazandırmak, anlama seviyesini görmesini sağlamak” amacıyla düzenlediği etkinliklerde Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabı da zorunlu tutulmuştu. Gençliğin manevi buhranlarına çözüm reçeteleri sunan kitapta, nefse karşı cihad vurgusu yapılıyordu. Kitaptaki, “Cihadın bir alanı, İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin basit istekleriyle mücadele etmeyi kapsar. Birinde, İslam toplumu düşman toplumlar karşısında muzaffer kılmak, diğerinde bireyi, iç düşmanları karşısında yenilgiden kurtarmak söz konusudur” deniliyordu.

Rezil kitap tavsiyesi

Kitap, aylar sonra azgın azınlığın temsilcisi Eğitim-Sen’in tepki açıklaması ile gündeme geldi. Ardından CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Ceylan, Bakanlığın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığını, kitabı seçen komisyonun yerine yeni bir komisyon oluşturulduğunu ve yeni komisyonunun Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” adlı kitabını tavsiye listesine aldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığını sosyal medya hesabında açıklayarak, “Medyadaki haberler Çanakkale Milli Eğitim müdürlüğü’nün yereldek ibir kararı oup soruşturulmaktadır. Şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Rezil ifadeler var

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, içerisinde “cihad” ifadesi geçtiği gerekçesiyle CHP’nin aklına uyarak toplattığı Zarifoğlu’nun eserinin yerine ilave edilen Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” kitabında ise lezbiyenlikten hadımlığa, o..pu ifadesinden, rezil hamam muhabbetlerine kadar iğrenç ifadelerin bulunduğu belirlendi. Mütareke döneminde Osmanlı aydınının ve İstanbul’unun anlatıldığı kitabın, zihinsel gelişimini henüz tamamlamamış öğrenciler için sakıncalı sözlerle bezeli olduğu öğrenildi.

Kemal Tahir imzalı Esir Şehrin İnsanları kitabının 82. sayfasında, “Soho’da gelip geçen erkeklere ‘Güzel Lordum’ diye etini teklif eden küçük o..pucuklardan biri... Kralını selamlamak için yırtınıyordu” sözlerinin yer aldığı bildirildi. Öğrencilere okutulacak kitabın 84. sayfasında yüz kızartıcı şu ‘kirli’ satırlar bulunuyor:

“Eski Roma’da, soylu kadınlar, esirlerini yollayıp hamallar getirtirlermiş hamamlarına... Doğurmak için değil, kendilerini imkânın en sonuna kadar kirletebilmek için...”

MEB-CHP ortaklığında talebelere sunulan Esir Şehrin İnsanları’nın 87. sayfasındaki hadımlık, lezbiyenlik güzellemeleri içeren söylemler şöyle: “Bir ara, çok önemli bir şey hatırlamış gibi hadımlık üstünde durdu. Erkekliği yok edilmiş erkeklerin neler duyabileceğini merak edermiş eskiden beri... (...) Kanındaki melezlik belli ki kızda, evlenmeden yaşlanmış İngiliz karılarının tıkanık cinsel duygularından gelen meraklar uyandırmıştı.”

Kur’an dersini de kaldıracaklar mı?

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardan toplatma kararı aldığı Cahit Zarifoğlu’nun Bir Değirmendir Bu Dünya eserinde gençlere nefsi cihad konusunda öğütlerde bulunuluyordu. MEB’in yasaklama gerekçesi olan cihad, Müslümanların rehber kitabı Kur’an-ı Kerim’de ise 41 kez geçiyor... Kur’an dersi, okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor.