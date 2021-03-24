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Eğitim MEB Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı 2021 ertelendi mi?
Eğitim

MEB Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı 2021 ertelendi mi?

Belli sınıflarda eğitim gören öğrencilerin gireceği bursluluk sınavına ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavının tarihi ve sınav konularına ilişkin bazı detaylar araştırılıyor. Peki, MEB Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı 2021 ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:36:00 -
MEB Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı 2021 ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bursluluk sınavının ne zaman olacağını duyurdu. Bursluluk sınavına katılmak isteyen 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ile lise 9,10,11. sınıf öğrencileri başvurularını gerçekleştirdi. İOKBS sınavı, 100 soru üzerinden yapılacak. Söz konusu sınavda başarılı olan öğrencilere maddi destek sağlanacak.

Bursluluk sınav konuları eğitim alınan sınıfa göre değişmektedir. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılan sınavlarda öğrenciler yüz yüze işledikleri birinci dönem konularından sorumlu olmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava girecek olan öğrenciler sınav takvimini ve sınav konularına ilişkin detayları merak etmeye başladı.

Bursluluk sınavlarından 1 hafta önce sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin bulunduğu İOKBS sınav giriş belgesi, internet adresi üzerinden duyurulacak. Sınavda adaylara 4’er seçenekli 100 soru yöneltilecek. Sınav süresi 120 dakika olacak. Sınavda başarılı olan öğrencilere eğitim hayatları boyunca devlet tarafından maddi destek sağlanacak. 

MEB Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı 2021 ertelendi mi?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı, MEB tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu sınav, 25 Nisan 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00’da başlayacak.

Geçerli kimlik belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınav merkezine kabul edilmeyecek.

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