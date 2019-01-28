MEB açıkladı! Gelecek yıldan itibaren hepsi kapatılacak MEB, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi. "Ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek" MEB'den yapılan açıklamada, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.

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