MEB açıkladı! 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 940 sözleşmeli öğretmen alınacağını açıkladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu yayımlandı. Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacak. Atama işlemleri, “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.
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