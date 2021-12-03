MEB 750 engelli öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı! 750 engelli öğretmen atama başvuru kura sonuçları listesi.

750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB 2021 engelli öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı! 750 engelli öğretmen atama sonuçları için büyük gün geldi çattı. 750 engeleli öğretmen atama başvurusu için başvuruda bulunan adayların merakla beklediği 750 engelli öğretmen atama kura sonuçları MEB tarafından açıklandı.

MEB bünyesinde görevlendirilmek üzere 750 engelli öğretmen atama sonuçları erişime açıldı. Kadro ve branş dağılımı ile atama tercihlerini yapan adaylar, sonuçlarını MEB atama sonucu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

750 engelli öğretmen başvuru kura sonuçları

MEB 500 öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yapılan açıklamaya göre, atama tercih sonuçları erişime açıldı. Engelli öğretmen alımı için 8-12 Kasım tarihleri aralığında başvuruları yapan adaylar 3 Kasım tarihinden itibaren sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Atama sonuçları "http://personel.meb.gov.tr/" ekranından sorgulanabilecek. Engelli öğretmen kura sonuçları e devlet sorgulaması için tıklayın