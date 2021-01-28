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Ekonomi MEB 500 engelli öğretmen alacak
Ekonomi

MEB 500 engelli öğretmen alacak

2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılanlar arasından yapılacak 500 engelli öğretmen ataması için ön başvurular 1-5 Şubat’ta alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 12:35:00 -
MEB 500 engelli öğretmen alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yeralan duyuruda “ Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.” denildi.

Bakanlığın duyurusuna göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS’ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat’ta ön başvurular alınacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat’ta “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat’a kadar yapabilecek.

Atamalar, 16 Şubat’ta yapılacak.

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