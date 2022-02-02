MEB 2022 2. dönem lise nakil başvurusu ne zaman, başladı mı? Lise nakil başvuru tarihi…

Nakiller başladı mı, okullarda nakil başvurusu başladı mı? 9. 10. 11. Sınıf nakil işlemleri nasıl yapılır, okul değişikliği nasıl yapılır, internetten nakil nasıl yapılır? 2. dönem lise nakilleri nasıl yapılır, ne zaman yapılır, nakil başvuru tarihleri ne zaman başlayacak? soruları lise öğrencileri tarafından internet üzerinden araştırılıyor. 21 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili 6 Şubat’Ta bitiyor. 6 Şubat’ta ders başı yapacak olan öğrenciler okul nakil tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı?

2.dönem lise nakil başvuru tarihleri merak konusu oldu. MEB 2022 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB nakil işlemleri Anadolu Lisesi'nden Meslek Liselerine, Meslekten ise Anadolu Liselerine yapılıyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin; Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Lise nakil başvurusu nereden yapılır?

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir. Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

Lise nakil başvuru şartları neler?

Öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılan, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerde şartların eşitliği hâlinde "yaşı küçük" öğrenciye öncelik veriliyordu. Değişiklikle, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâli ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi; eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü", sıralamada son kriter olarak düzenlendi.en liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.