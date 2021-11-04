MEB 10 bin temizlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları ne zaman?

İŞKUR TYP 10 bin personel alımı yapacağı müjdesin Mili Eğitim Bakanı Bakanı Mahmut Özer verdi. 10 bin temizlik görevlisi alımları için başvuruda bulunacak adaylar da MEB TYP personel alımı başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını merak etmeye başladı. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı. Bazı milletvekilleri, okulların temizlik problemi ile karşı karşıya kaldığını söylerken Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ise temizlikle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Bakan Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlikçinin bulunduğunu söyledi.

İŞKUR TYP alımları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Son olarak 42 bin Toplum Yararına Çalışma Programına (TYP) dayalı temizlik elemanı aldık. Elbette geçen seneyle karşılaştırıldığı zaman bu yetersizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla ikinci döneme temizlik elemanında takviye yapılması konusunda mutabık kaldık. İkinci döneme TYP’den 10 bin temizlik elemanımızı daha okullarımıza kavuşturacağız” dedi.

İŞKUR TYP nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

İŞKUR TYP kimler başvurabilir?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

- Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

İŞKUR TYP alımı nasıl yapılıyor?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunuyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İŞKUR TYP iş başvurusu kimler yapar?

İŞKUR TYP’ye kimler başvurabilir?

- Kadınlar,

- 35 yaş üstü bireyler,

- Engelliler,

- Eski hükümlüler,

- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

İŞKUR TYP hangi alalarda alım yapıyor?

- Çevre temizliği

- Kamusal altyapının yenilenmesi

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

- Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

- Ağaçlandırma

- Park düzenlemeleri

- Vadi ve dere ıslahı

- Erozyon engelleme çalışmaları.

İŞKUR TYP çalışma süresi ne kadar?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

İŞKUR TYP’ye kimler başvuramaz?

- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.