ME-NOVA’dan sigorta bilincini erken yaşta kazandıran eğitim modeli

TRT Radyo 1’de yayınlanan ve İclal Aydıngöz’ün sunduğu “Poliçe” programına katılan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ME-NOVA’nın Kurucusu Mine Erdemoğlu, çocuk yaşta sigorta bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek “Sigorta kavramı soyut kalabiliyor. Çocuklara somutlaştırarak anlatmalıyız.” dedi.

Oyunla öğrenen, farkındalıkla büyüyen çocuklar

Proje kapsamında beş farklı atölye modeli uygulanıyor; drama, bilim, müzik-ritim, oyun ve sanat. Drama atölyesinde trafik sigortası, bilim atölyesinde deprem ve DASK bilinci, müzik-ritim çalışmalarında sağlık sigortası, sanat atölyesinde ise çocukların kendi poliçelerini tasarlamaları sağlanıyor. Bu sayede çocuklar, güvence ve dayanışma kavramlarını deneyimleyerek öğreniyor.

Projeye özel olarak “Güvenli Evimiz”, “Güvende Olmak” ve “Sigorta Sözlüğümüz” adlı üç çocuk kitabı da hazırlandı. Bu yayınlar, ebeveyn katılımını teşvik ederek aile içinde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca öğretmenler için hazırlanan uygulama kılavuzları, ME-NOVA’nın web sitesinde erişime açılarak sınıf içi etkinlikleri kolaylaştırıyor.

Bugüne kadar İstanbul’un Ataşehir, Arnavutköy ve Üsküdar ilçelerindeki dört okul ile Alanya Mahmutlar’da uygulanan proje, yaklaşık 500 öğrenciye ulaştı. Yeni dönemde öğretmen eğitimleriyle birlikte bu sayının artması hedefleniyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 100 öğretmene eğitim verilmesi ve yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye doğrudan ulaşılması planlanıyor.

“Amacımız güven duygusuyla büyüyen bir nesil”

Mine Erdemoğlu, projenin amacını şu sözlerle özetledi: “Amacımız çocuklara sigortayı anlatmanın yanı sıra onlara güvenli yaşam, paylaşım ve dayanışma bilincini de kazandırmak. Çünkü gelecek, bugün güven duygusuyla büyüyen çocukların ellerinde şekillenecek.”

ME-NOVA, projeye dahil olmak isteyen okullar ve kurumlar için başvuruların Türkiye Sigorta Birliği aracılığıyla devam ettiğini duyurdu. Proje, sigorta bilincinin erken yaşta toplumun tüm katmanlarına yayılmasına öncülük etmeyi hedefliyor.

Sosyal sorumlulukta Maher Holding imzası



Mine Erdemoğlu, Maher Holding’in sosyal sorumluluk vizyonunu da program kapsamında anlattı. Eğitime yapılan yatırımın bir ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Erdemoğlu, “Biz Maher Holding olarak yalnızca ekonomik sürdürülebilirliği değil, sosyal sürdürülebilirliği de önceliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu, holdingin topluma katkısını yalnızca sponsorluklarla sınırlamadığını aksine okul inşası, eğitim projeleri ve gençlere yönelik yatırımlarla da bu alanda kalıcı değerler oluşturduklarını söyledi. Bu kapsamda 2022 yılında Alanya’da açılan 32 derslikli Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu’nun aktif şekilde hizmet verdiğini, 2027’de tamamlanması planlanan Mine–Mahmut Erdemoğlu Tarım Meslek Anadolu Lisesi kampüsünün ise sürdürülebilir tarım ve eğitim temelli bir model olacağını belirtti. “İnsana yapılan yatırım, toplumun geleceğini şekillendirir. Eğitim, bir ülkenin bilgi birikimini artırır; biz de Maher Holding olarak bu sorumluluğu taşımaktan gurur duyuyoruz.”

Eğitim teknolojileri ve nova programı

Erdemoğlu, ME-NOVA tarafından geliştirilen Nova Programı (Nöro Gelişimsel Oyun ve Atölye) sistemi hakkında da bilgi verdi. Nova’nın, çocukların farklı beyin bölgelerini uyaran etkinliklerle bilişsel ve duygusal gelişimlerini desteklediğini belirten Erdemoğlu, programın öğretmenlere ve velilere açık dijital etkinlik havuzuyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu oyun temelli öğrenme yöntemleri sunduğunu ifade etti.

ME-NOVA Gelişim Merkezi hakkında

Maher Holding çatısı altında faaliyet gösteren ME‑NOVA Gelişim Merkezi 2018 yılından beri okul öncesi eğitimde yenilikçi yöntemleri benimseyen bir gelişim merkezidir. Kurum, oyun, atölye, koçluk ve danışmanlık gibi araçlarla hem çocukların bilişsel ve duygusal gelişimini destekliyor hem de öğretmen ve ebeveynlere eğitim yoluyla çözüm sunuyor. Maher Holding’in güçlü kaynak ve vizyonuyla eğitime yatırım yapan ME-NOVA, eğitim teknolojilerini ve gelişimsel modelleri erken yaş gruplarına ulaştırmayı amaçlıyor.