McAfee çözümlerini Türkiye’de pazarlayacak

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, McAfee ile yapılan iş birliğinden dolayı oldukça memnun olduklarını belirterek, “Penta Teknoloji olarak en büyük hedefimiz iş ortaklarımıza katma değerli, uçtan uca çözümler sunmak” dedi. Erünsa, “Cihazlardan buluta güvenlik çözümleri sağlayan McAfee ile başlattığımız iş ortaklığımız sayesinde, ürün portföyümüzü güçlendirirken; bayilerimize de McAfee güvenlik yazılımlarını Penta Teknoloji güvencesiyle müşterilerine sunabilecekleri bir satış kanalı açıyoruz. Farklı ölçek ve iş alanlarındaki müşterilere yaygın bayi kanalımızla temas ederek, McAfee’nin Türkiye’deki pazar payını güçlendirmeyi ve lisanslı abone sayısını artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

McAfee EMEA Bireysel ve Küçük İşletme Direktörü Alexander Salvador da Penta Teknoloji’nin geniş dağıtım kanalının McAfee güvenlik çözümlerinin yaygın kitlelere ulaştırılmasını sağlayacağını aktardı.