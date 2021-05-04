MBSTS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 DİB MBSTS Sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ÖSYM 2021 Sınav Takvimi'ne göre 10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar, sınavın ardından sonucunu görmek için sabırsızlanıyor. 2021 MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı)'nda adaylara, çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test uygulandı. ÖSYM tarafından 2021-DİB-MBSTS sonuçlarının açıklandığı duyruldu. 2021-DİB-MBSTS Sonuçları için tıklayın

2021 MBSTS başvuru ve sınav tarihi de belli olmuş oldu. 10 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45’te yapılan ve 90 dakika süren 2021 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) için başvurular, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Geç başvuru günü, 11 Mart 2021 olarak belirlenmişti.