MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 DİB MBSTS sonuç öğren

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı, 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, ÖSYM tarafından soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Salgın nedeniyle birçok kez ertelen 2020 MBSTS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2020 MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? MBSTS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı. ÖSYM'den MBSTS soruları ve cevapları için şu duyuru yayımlandı;

"27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."