  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 DİB MBSTS sonuç öğren
Eğitim

MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 DİB MBSTS sonuç öğren

2020 yılı içerisinde Koronavirüs nedeniyle ertelenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) ÖSYM 2021 Sınav Takvimi'ne göre 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 DİB MBSTS sonuç öğrenmek istiyor. MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:16:00 -
MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 DİB MBSTS sonuç öğren

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı, 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, ÖSYM tarafından soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Salgın nedeniyle birçok kez ertelen 2020 MBSTS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2020 MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? MBSTS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı. ÖSYM'den MBSTS soruları ve cevapları için şu duyuru yayımlandı;

"27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti
Gündem

Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti

Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın Gara Dağı sorumlusu olarak atadığı terörist teslim oldu, halen dağda olan teröristleri fotoğra..
Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar
Gündem

Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar

FETÖ, alçak darbe girişimi sonrası ByLock yüklü telefonları ortadan kaldırma yoluna gidiyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 binden fazla cep..
Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı
Dünya

Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali'nin doğu bölgesinde Fransız askerlerine bombalı saldırı yapıldığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay