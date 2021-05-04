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Gündem MBSTS atama puanları kaç? MBSTS hesaplama
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MBSTS atama puanları kaç? MBSTS hesaplama

MBSTS puanları kaç oldu? 2021 MBSTS son dakika haberi: Başvuruların 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında alınan 2021 MBSTS sınavı 10 Nisan’da yapıldı. MBSTS sınavınan tamamlanmasından sonra adaylar MBSTS sonuçların açıklanmasını merak ediyordu. ÖSYM 2021 MBSTS sınav sonuçlarını açıkladı. MBSTS 2021 sonuçlarından sonra şimdi de MBSTS puanları sorgulanıyor. Peki İmam-Hatipler taban puanı kaç? Müezzin-Kayyımlar taban puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:03:00 - 2021-05-04 15:04:02
MBSTS atama puanları kaç? MBSTS hesaplama

2021 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) için başvurular, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM2021 MBSTS sınavını 10 Nisan 2021’de gerçekleştirdi. MBSTS sınavına girenlerin merakla beklediği MBSTS 2021 sınav sonuçları da açıklandı. MBSTS sonuçlarından sonra MBSTS puan hesaplama yapılarak MBSTS imam, müezzin, din görevlisi, Kur’an öğreticisi taban puanları da sorglanır oldu.

MBSTS atama puanları kaç? MBSTS hesaplama

MBSTS puanları kaç oldu? Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmenliğinin 5/b Maddesi ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliğinin 17. Maddesi çerçevesinde Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda Valiliklerce ilan edilen boş kadrolara müracaat ederek görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri için yapılacak nakil sınavlılarına katılmak isteyen cami görevlileri için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) taban puanı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) İmam-Hatipler için,

- (A) ve (B) grubu camiler için (60) ve üzeri

- (C) ve (D) grubu camiler için (50) ve üzeri

b) Müezzin-Kayyımlar için,

- Cami gruplarının tamamı için (50) ve üzeri

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