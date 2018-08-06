MB'nin müdahalesine rağmen dolar rekor tazeledi

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek olmasına rağmen dolar 5,20 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD'DEN GELEN HABER DOLARI YÜKSELTTİ

Bu müdahalenin TL'ye etkisi sınırlı oldu. Ancak ABD'den gelen yeni haber, doları yeni bir rekora taşıdı. Donald Trump, İran'a yaptırımları yeniden düzenleyen bir kararname imzaladı. Bu karar Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye'nin İran ile 11 milyar dolarlık ticaret hacmi var.

Bu gelişme sonrası dolar/TL 5,20 seviyesini aştı.

"HAREKET SÜREBİLİR"

Stratejist Cüneyt Paksoy Bloomberg HT'ye kurdaki hareketin devam edebileceğini söyledi. Paksoy "enflasyondaki yükselme eğilimi, risk priminin yükselmesi, 10 yıllık tahvilde rekor kırılması, yabancı algısının negatif seyretmesi, dolar endeksinin seyri dolar üzerinde kriter ama yükselişi tetikleyen yegane etki ABD ile olan iletişim" dedi.