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MB'nin müdahalesine rağmen dolar rekor tazeledi

Merkez Bankası müdahalesine rağmen dolar/TL kuru 5,20 seviyelerinin üzerine çıktı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:54
MB'nin müdahalesine rağmen dolar rekor tazeledi

TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânı oranı üst sınırını yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek olmasına rağmen dolar 5,20 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD'DEN GELEN HABER DOLARI YÜKSELTTİ

Bu müdahalenin TL'ye etkisi sınırlı oldu. Ancak ABD'den gelen yeni haber, doları yeni bir rekora taşıdı. Donald Trump, İran'a yaptırımları yeniden düzenleyen bir kararname imzaladı. Bu karar Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye'nin İran ile 11 milyar dolarlık ticaret hacmi var.

Bu gelişme sonrası dolar/TL 5,20 seviyesini aştı.

"HAREKET SÜREBİLİR"

Stratejist Cüneyt Paksoy Bloomberg HT'ye kurdaki hareketin devam edebileceğini söyledi. Paksoy "enflasyondaki yükselme eğilimi, risk priminin yükselmesi, 10 yıllık tahvilde rekor kırılması, yabancı algısının negatif seyretmesi, dolar endeksinin seyri dolar üzerinde kriter ama yükselişi tetikleyen yegane etki ABD ile olan iletişim" dedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:54
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • çağlarçağlar1 sa önce
    euro ve doların yükselmesi bu ülkeye layık olmayan bir durum dolar ve euro nun hayatımızda yaşantımızda yerinin olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum, dolar ve euro yükseldikçe bizde abd den ab den gelen turistlere kendi vatandaşına ne fiyat ile satıyorsa onlarada dolar ve euro nasıl yükseldi ise o şekilde satış yapmak lazım çünkü adaletsizlik diz boyu,kıssasa kıssak misali ,artan dolar fiyatı ile orda bir yıl çalışıp 50 bin dolar yapan bir kişi burda rahatlıkla bir daire alabilir burdaki garibim halen garibim yıllarca 10 yıl boyunca bankaya borç ödeme derdinde düşüyor ,bu ülke bunları hak etmiyor gerçektende faizin sıfıra indiği günüdüe yüce ve 1 olan ALLAH bizlere gösterir inşaALLAH o faiz lobilerinin kudurduğunu kahrolduğunu görmek nasip olur inşaALLAH.,,şu abd ve israil kahrolsun ve yok olsun inşaALLAH..
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