MB’nin adımı, üretimi ve yatırımı artıracak

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Merkez Bankası’nın politik faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16’ya indirmesi faiz lobisini ve tasmasını tuttukları zillet ittifakını rahatsız ederken; uzmanlar, Merkez’in doğru yolda olduğunu söyledi. Ekonomist Yazar Necmettin Batırel, Merkez Bankası’nın sürpriz değil doğru olanı yaptığını belirterek, şunları dile getirdi:

Faiz ve kur belası bitecek

“Tarım ülkesi olmamıza rağmen sanayide, ihracatta rekor kıran bir Türkiye’de yüksek faiz üretimin önünü keser. Bu karar üzerinden de kara propaganda üretenlere itibar edilmemelidir. Avrupa ve faiz lobisi elbette Türkiye’nin kötülüğünü istemektedir ve bu karar onları rahatsız etmiştir. Muhalefetin ise AK Parti hükümetinin bir tane bile iyi yaptığı hamleye teşekkür etmişliği yoktur. Buna da aynı şekilde kara çalıyorlar. Sadece bunlara bakıldığında bile faiz indirim kararının doğru olduğu görülüyor. Türkiye faiz belasından da kur belasından da kurtulacak. Ve 3. çeyrekte büyümede Çin’i bile sollayacağız. Kasım’da 100 puanlık bir indirim daha olabilir. Faizin yülselmesi döviz kurunu bir nebze yükseltti ama bir uluslararası yatırım kuruluşunun Türkiye’yi terörle etkin mücadele etmediği yönündeki bildirisi ve 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili çağrısı, Erdoğan’ın sert karşılık vermesi bunda daha etkili oldu.”

MB piyasanın önüne geçti

Merkez Bankası’nın önceden piyasayı takip ettiğini vurgulayan Batırel, şöyle devam etti: “Artık Merkez piyasının önüne geçti. Gelişmiş ülkelerde olan budur. Türkiye’yi yüksek kurla terbiye etmeye çalışma projesi iflas etmiştir. Dolar-euronun artmasıyla ekonomizi çökertemeyecekler. Merkez’in faiz indirimindeki bir gayesinin de ülke dışındaki paranın yurda geri dönmesini sağlamaktır. Yüksek döviz ithal malları etkiliyor. Dışarıya ödediğimiz döviz azalacak.”

Ekonomist İsmail Çapak da, ekonomide faiz olmaması gerektiğini belirterek, politika faizinin kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi. Çapak, şu görüşleri dile getirdi: “Faiz bütün kötülüklerin anasıdır. Faizler düşük olmadan yatırım olmaz. Toplumumuzun yapması gereken İslam’ın da tavsiye ettiği üzere ortaklık kurarak girişimlerde bulunmasıdır. Daha önceki 6.25 gibi ani artışlar olmasaydı daha iyi olacaktı.

Enflasyon indirilmeli

Türkiye’nin şu andaki pozisyonu itibariyle faizin kademeli olarak inmesi gerekmektedir. Merkez Bankası’nın piyasaya güven vermesi gerekmektedir. Normal enflasyon-çekirdek enflasyon konusundaki hatalı söylemlerden de kaçınılmalıdır. Ekonomide bir kural vardır; faiz artarsa yatırımlar durur, faiz azalırsa yatırımlar artar. Enflasyon bütün dünyada artıyor. Kademeli olarak düşürmek lazım. Unutulmamalıdır ki pandemiden yeni çıkıyoruz. Avrupa’da enerji fiyatları ortada. Sadece muhalefet etmekle bu iş olmuyor.”