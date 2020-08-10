Mbaye Diagne’den taraftarlara mesaj

Süper Lig'de yeniden kendini ispatlamak isteyen Diagne, sarı-kırmızılılarda oynayacağı zamanı iple çekiyor.

Diagne'nin, "Geçen sezon bana yakışmayan bir şekilde geçti. Bu kez kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftarımıza borcum var, Galatasaray için çok iyi şeyler yapacağım" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların Diagne'yi sezon öncesi kampa alacağı iddia ediliyor. Bu süreçte resmi teklifin gelmesi halinde Galatasaray'ın görüşme yapması bekleniyor.

Şu anda Galatasaray'ın forvet rotasyonunda Falcao, Diagne ve Adem bulunuyor.