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Spor

Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı: Bekleyemiyorum

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı daha sonra ise kiralık olarak Belçika ekiplerinden Club Brugge'ye gönderdiği Mbaye Diagne'den flaş bir paylaşım geldi. Senegalli golcü Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:11:00 -
Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı: Bekleyemiyorum

Galatasaray'ın Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Belçika ekiplerinden Club Brugge'a kiralanmıştı.

Belçika'da gündem olmuştu

Belçika ekibinde olaylarıyla gündemden düşmeyen Diagne, burada kadro dışı kalmış ve geçtiğimiz haftalarda kulüpten yapılan açıklama ile kiralık sözleşmesinin feshedildiği öğrenilmişti. Senegalli golcünün geleceği merak edilirken Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasına seslendi.

"Bekleyemiyorum"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diagne, Galatasaray formalı fotoğrafının altına ''Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah'' notunu düştü. Diagne'nin paylaşımının altına Galatasaraylı taraftarlarca, kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

İşte Diagne'nin paylaşımı:

 

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