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Spor Mbappe’ye yapılan teklife bakın! Suudi Arabistan yönetimi çıldırdı
Spor

Mbappe’ye yapılan teklife bakın! Suudi Arabistan yönetimi çıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 15:46:00 -
Mbappe’ye yapılan teklife bakın! Suudi Arabistan yönetimi çıldırdı

Paris Saint-Germain'in Japonya kampına almadığı Kylian Mbappe'nin Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'de forma giymesini isteyen Suudi Arabistan Devleti, çılgın bir teklif hazırlığında. Hükümet, Fransız futbolcuya yıllık 200 milyon eurodan 2 senelik sözleşme ve bonservis için de PSG'ye 200 milyon euro teklif edecek.

Suudi Arabistan Devleti, Al Hilal'de oynamasını istediği Kylian Mbappe'nin ülkede forma giymesi için atağa geçti. Fransız futbolcuya 2 yıl için 400 milyon euro teklif eden hükümet, PSG'ye ise bonservis için 200 milyon euro vermeye hazır.

JAPONYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain tarafından Real Madrid ile 2024 yılı için anlaştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı. Dünyaca ünlü futbolcu, Japonya kampına götürülmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA OYNAMAK İSTEMİYOR

L'Equipe'in haberine göre ise Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılması durumunda yalnızca Real Madrid'de forma giyecek. Fransız futbolcu, Suudi Arabistan'da kesin bir şekilde oynamak istemiyor.
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