MBA degree (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) | İyi bir eğitim kariyer basamaklarının daha sağlam tırmanılmasını sağlar. İyi bir iş bulabilmek, hayat standartlarını yükseltmek için yalnızca üniversite bitirmek yeterli olmuyor. Başarılı olabilmek için birden fazla dil bilmek ve üniversiteyle birlikte eğitim macerasının noktalanmaması gerekiyor. İş arayanlar bazı ilanlarda ‘MBA degree’ ifadesi ile karşı karşıya kalıyor. Peki, İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı nedir? Mba hangi ülkede yapılmalı?

What is a Master of Business Administration? (İşletme Yüksek Lisansı Nedir?)

MBA degree (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) | Master of Business Administration yani MBA; iş insanlarına yönelik lisansüstü bir yeterlilik derecesidir. Bu derece ilk kez 1902 yılında ABD'de bulunan Dartmouth College'den mezun olanlara verilmiştir. Bu yeterlilik derecesi daha sonra dünyada pek çok üniversitede verilmeye başladı. Türkiye'de de üniversiteler İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı programları uyguluyor.

MBA avantajları nelerdir?

Career Benefits of an MBA Degree (MBA yapmanın faydaları) | Mba yapmanın kariyeriniz için pek çok avantajı olacaktır. Öncelikli olarak Mba yaptığınızda daha kolay iş bulabilirsiniz. Mba yaptığınızda hem iş kapıları önünüzde açılacaktır hem de kazancınız diğer çalışanlara göre daha fazla olacaktır. İmkanlar artıkça iş yoğunluğu da katlanacaktır. Mba ile yurt dışı kapıları açılacaktır.

Mba hangi ülkede yapılmalı? | Mba yapmak gerekli mi?

Hangi üniversitede MBA yapılır? | İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yapmak isteyenlerhangi üniversitelerde eğitimlerini sürdürebileceklerini merak ediyor. MBA eğitimi için hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki üniversiteleri tercih edebilirsiniz. Ülkemizde devlet ve özel üniversitelerinde MBA imkanı bulunuyor.

Mba yapan doktora yapabilir mi?

Pek çok kişi MBA yapanın doktora yapıp yapmayacağını merak ediyor. Tezli MBA sonrasında doktora yapma şansınız bulunuyor. Ancak tezsiz MBA diplomasının doktora başvurusunda geçerliliği yoktur. Bu sebeple tezsiz MBA'dan sonra doktora yapılmaz.