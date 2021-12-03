MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun acı günü!
Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlu’nun 51 yaşındaki kız kardeşi Serap Görücü, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bayburt eski milletvekili Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlu’nun kız kardeşi Serap Görcü (51) koronavirüs tedavisi gördüğü Koşuyolu Hastanesinde yaşamını kaybetti.
Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr.Şahap Kavcıoğlu’nun, koronavirüs tedavisi gören 51 yaşındaki kız kardeşi Serap Görücü hayatını kaybetti.
Cenaze programı belli oldu
Serap Görcü’nün cenazesi Cumartesi günü (yarın) öğlen namazına müteakip İstanbul Kartal Cevizli Zeytinlik Ulu Câmi-i’nde kılındıktan sonra Ümraniye Kocatepe mezarlığında toprağa verilecek.