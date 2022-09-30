Mazot fiyatı 2022 son dakika: 30 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim gelecek mi, ne zaman gelecek? | Motorin kaç TL? LPG'de indirim, akaryakıt indirim son dakika 2022

ABD ham petrolü bu haftaki düşüşünü sürdürüyor ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları son günlerde 9 ayın en düşük seviyesini görürken motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Benzin istasyonunu gidecek olan araç sahipleri "Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL? " sorusuna yanıt ararken akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. İşte, 30 Eylül 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum ve daha fazlası...

ABD HAM PETROLÜ 9 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ!

Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM İDDİASI!

Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Sosyal medyada yer alan haberlere göre motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

SON OLARAK MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da motorin fiyatları 23,06 TL, Ankara'da 23,15 TL ve İzmir'de 23,21 TL oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.24 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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