Mazlumlar bayram etti

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Türk İslam medeniyetinin ve asırlarca dünyaya hükmeden ecdadın öne çıkan en önemli özelliklerinden Türk merhametinin günümüzdeki temsilcileri olan ve yaptıkları yardım çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden insani yardım dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerin bağışlarıyla dünyanın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kızılay 3 kıta 21 ülkede

Hayırverlerin en çok bağış yaptığı Türk Kızılay, Türkiye'de ve dünyanın üç kıtasındaki 21 ülkede, kurbanlar kesti.

Yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında, yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 21 ülkede kurban hijyenik şartlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kurban ibadetini, Kızılay ile yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık bilgi verildi, kesim aşamaları ise video ile kayıt altına alındı.

Kurban kesimleri Balkanlarda Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Orta Doğu'da Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Asya'da Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Endonezya ve Afrika'da Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Çad, Nijer, Uganda ile Tanzanya'da yapıldı.

TDV Kurban emnaetlerini 80 ülkede 25 milyona ulaştırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 29 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla Türkiye ve 80 ülkede hayırseverlerin bağışladığı kurbanları 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Kurban vekaletlerini Türkiye ile birlikte 60 ülkede milyonlarca kişiye ulaştıran İHH İnsani Yardım Vakfı ise özellikle sınırıın hemen dibindeki Suriye’nin kuzeyi ve Fırat’ın doğusunda yaşayan onbinlerce ihtiyaç sahibinin de yüzünü güldürdü.

İDDEF 4 milyon kişiye ulaştı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu yıl "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da 40 ülke ile 264 bölgeyi kapsayan yardım programıyla 4 milyon kişiye ulaştı.

Deniz Feneri Derneği, bu yıl Türkiye başta olmak Afganistan, Bangladeş/Arakan, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Togo ile Zimbabve'de kurbanlar kesti.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır" sloganıyla Afrika ve Asya’daki yüzbinlerce ihtiyaç sahibini sevirdirdi.

Yardımeli Derneği, Türkiye başta olmak üzere yurt dışında 21 farklı bölgede kesilen kurbanları zor durumdaki kardeşlerimize ulaştırdı.

Sadakataşı 35 ülkede

Geçen yıl hayırseverlerin kurban bağışlarını 4 kıta 32 ülkede 800 bin ihtiyaç sahibi ile buluşturan Sadakataşı Derneği ise bu yıl ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede kurbanlarla 1 milyon ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ise bu yıl 40 ülkede kurban organizasyonu düzenledi.

Kudüs ile civarında yardım ve imar çalışmaları yapan Mirasımız Derneği, kesilen kurbanları yüzyıldır yaşadıkları psikolojik ve ekonomik baskıya rağmen Kudüs’ü terk etmeyip, ümmet adına adına Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Kudüslü kardeşlerimize dağıttı.

Beşir Derneği, hayırseverlerin kurbanlarını Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ile Kenya gibi zorlu coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kardeş Eli Derneği kurban emanetlerini 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak insanların mutluluğuna ortak olurken Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı ise Türkiye, Afrika ve Asya'da kurbanlar kesti. Yetim Vakfı ise kurban emanetlerini 21 ülkede, 400 bini aşkın yetim ve ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Yetimlere öncelik

Çare derneği 14 üllkede, Hiranur Derneği ise 15 ülkede on binlerce ihtiyaç sahibihe kurbanda emanetlerinizi ulaştırırken Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu yıl da başta Türkiye olmak üzere binlerce yetim, savaş mağduru ve muhtaç insanlara bayram sevinci yaşatmak için Yemen, Bangladeş, Suriye, Gazze, Afganistan ve Afrika olmak üzere üç kıta da ‘Kurban Organizasyonu’ düzenledi. Önce İnsan Uluslararası Kadın Ve Çocuklarla Dayanışma Derneği ise başta yetim annelerine olmak üzere kurban emanetlerini Afrika Çad’da gerçekleştirdi.