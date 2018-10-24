0553 313 94 23

MAZLUMDER'den "Andımız" tepkisi

MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, "Andımız"ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Danıştay'ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:39
MAZLUMDER'den "Andımız" tepkisi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana" yazılı pankart açılıp dövizler taşınarak basın açıklaması yapıldı.

"Andımız kaldırılsın" kampanyasına destek

Katılımcılar adına konuşan Öner, derneğin 2009'dan itibaren "Andımız kaldırılsın" kampanyasına destek verdiğini hatırlattı.

Danıştay'ın iptal gerekçesinde "idari istikrar" vurgusu yaparak 1933'ten bu yana okutulmasını "hukuka güven" ilkesi gereği olarak doğru bulduğunu, "eşitlik" ilkesini de gerekçe gösterdiğini ifade eden Öner, "Oysa yanlışta ısrarın doğruluk yönünden kıdem kazandırmayacağı aşikardır. Bilimsellikten uzak, çağ dışı bir metnin kaldırılmaması için Danıştay'ın bilimsel bir gerekçe araması ise ayrı bir garabettir. Danıştay dairesi, bu kararıyla 'yerindelik denetimi yasağı' ilkesini açıkça ihlal ederek idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasbetmiştir." diye konuştu.

"Takipçisi olacağız"

MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Türkiye'de yaşayan diğer etnik kimlikleri yok sayan ve yürürlükten kaldırılan Öğrenci Andı'nın insan haklarına açıkça aykırı bir metin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir çocuk askeri düzen içinde hizaya alınarak ideolojik, milliyetçi, ırkçı ifadelerle varlıklarını birilerinin varlığına armağan etmeye mecbur bırakılamaz. Cumhurbaşkanı'nın da zamanında ifade ettiği üzere 1930'larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamaya dönük bu tür uygulamaların hiç kimseye bir erdem kazandırmayacağı aşikardır. Bütün dinlerin yasakladığı, insan fıtratına aykırı, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararası insan hakları metinlerine aykırı olan 'Andımız'ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştay'ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyor ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."

Öner, MAZLUMDER olarak kimsenin bir ırka mensubiyeti nedeniyle doğuştan üstün olamayacağını, her türlü ırkçı yaklaşım ve uygulamanın karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:39
  1. İstanbul
  2. MAZLUMDER
  3. andımız
  4. öğrenci andı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah28 dk önce
    İstiklak marşı "kahraman IRKIMA bir gül ne bu şiddet bu celal" diyor. Onu da mı kaldırcaksınız?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Galatasaray-Schalke 04 maçı sebebiyle İBB metro seferlerini uzattı
  1. Galatasaray-Schalke 04 maçı sebebiyle..
  2. İBB Spor Voleybol Takımı Avrupa..
  3. Böylesi daha önce görülmedi! Dev..
  4. Komşuluk Ödülleri sahiplerini buluyor
  5. Çocuklarda kalp hastalığı
  6. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek..
  7. İBB spor FIBA Avrupa Kupası’nda SPIROU..
  8. Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni..
  9. Şerefiye Sarnıcı 'Atlar, Hatlar ve..
  10. İşte Suudi Arabistan'ın kullandığı..
  11. Galatasaray'dan flaş imza! Menajeri..
  12. Afttan muzdaripseniz...
  13. 14 yaşında korkunç ölüm! Evlerinin..
  14. İBB İzcileri JOTA ve JOTI gününde..
  15. 4B’liler kadroya mı alınacak?
  16. Dün yükselen dolar bugün geriledi
  17. Avrupa ülkeleri Suudileri boykot..
  18. Nereden tutarsan elinde kalan olay!..
  19. Göz alerjisi ırsidir
  20. Cumhurbaşkanına duyurmak istiyorum!
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

Günün Karikatürü

24 ekim 2018
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur