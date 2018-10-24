MAZLUMDER'den "Andımız" tepkisi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana" yazılı pankart açılıp dövizler taşınarak basın açıklaması yapıldı.

"Andımız kaldırılsın" kampanyasına destek

Katılımcılar adına konuşan Öner, derneğin 2009'dan itibaren "Andımız kaldırılsın" kampanyasına destek verdiğini hatırlattı.

Danıştay'ın iptal gerekçesinde "idari istikrar" vurgusu yaparak 1933'ten bu yana okutulmasını "hukuka güven" ilkesi gereği olarak doğru bulduğunu, "eşitlik" ilkesini de gerekçe gösterdiğini ifade eden Öner, "Oysa yanlışta ısrarın doğruluk yönünden kıdem kazandırmayacağı aşikardır. Bilimsellikten uzak, çağ dışı bir metnin kaldırılmaması için Danıştay'ın bilimsel bir gerekçe araması ise ayrı bir garabettir. Danıştay dairesi, bu kararıyla 'yerindelik denetimi yasağı' ilkesini açıkça ihlal ederek idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasbetmiştir." diye konuştu.

"Takipçisi olacağız"

MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, Türkiye'de yaşayan diğer etnik kimlikleri yok sayan ve yürürlükten kaldırılan Öğrenci Andı'nın insan haklarına açıkça aykırı bir metin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir çocuk askeri düzen içinde hizaya alınarak ideolojik, milliyetçi, ırkçı ifadelerle varlıklarını birilerinin varlığına armağan etmeye mecbur bırakılamaz. Cumhurbaşkanı'nın da zamanında ifade ettiği üzere 1930'larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamaya dönük bu tür uygulamaların hiç kimseye bir erdem kazandırmayacağı aşikardır. Bütün dinlerin yasakladığı, insan fıtratına aykırı, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararası insan hakları metinlerine aykırı olan 'Andımız'ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştay'ın temyiz mercisinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyor ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz."

Öner, MAZLUMDER olarak kimsenin bir ırka mensubiyeti nedeniyle doğuştan üstün olamayacağını, her türlü ırkçı yaklaşım ve uygulamanın karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.