Tek teker dehşeti kamerada! Yaya ezilmekten kıl payı kurtuldu

Tekirdağ’da tek teker yapan motosikletlinin neden olduğu kaza yürekleri ağza getirdi. Kaza, Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak üzerinde meydana geldi. Kırkova yönüne seyrederken bir an teker kaldıran motosiklet sürücüsü saniyeler sonra dengesini kaybetti.

Son anda kurtuldu

Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında park halinde bulunan bir araca arkadan çarptı. Bu sırada yol kenarında bulunan yaya, durumu fark edip kıl payı ezilmekten kurtuldu. Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve tesadüfen yoldan geçen bir sağlık görevlisi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Durumu iyi”

Yürekleri ağza getiren anlar ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili konuşan esnaf İdris Baysan, "Şurada bir araç park halindeydi, motosikletin çarptığını fark ettik. Motosiklet sürücüsünün ilk anda bilinci kapalı gibiydi, sonra biz dilini çektik ve gelen sağlıkçı bir kadın da müdahale edince şükürler olsun biraz kendine geldi. Sonra kendisine ulaştık, durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.