0553 313 94 23

Mazimdeki Bodrum ve Bodrumlular

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle yayınlanan, 1936 doğumlu Hüseyin Yeter Şakar’ın Eski Bodrum hatıralarını içeren “Mazimdeki Bodrum ve Bodrumlular” kitabının ilk imza günü etkinliği, 29 Mart 2019 Cuma günü 18.

26 Mart 2019 Salı 11:27
Mazimdeki Bodrum ve Bodrumlular

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle yayınlanan, 1936 doğumlu Hüseyin Yeter Şakar’ın Eski Bodrum hatıralarını içeren “Mazimdeki Bodrum ve Bodrumlular” kitabının ilk imza günü etkinliği, 29 Mart 2019 Cuma günü 18.00-23.30 saatleri arasında Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.



Doğma büyüme bir Bodrumlu olan Şakar kitabında kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak; Adalar’dan Bodrum’a gelenlerin mübadele anılarını, aile ve kişi lakaplarını, mübadillerin geleneklerini, Bodrum’a alışma ve yerli halk ile olan ilişkilerini, sevinçlerini, özlemlerini, Bodrum eğitim tarihine yön veren öğretmenleri, Bodrum’un meydanlarını, sokaklarını, divanelerini, âşıklarını, otantik lokantalarını, deve ve kaledeki pehlivan güreşlerini, belediyenin ilk hizmet binasını ve binayı inşa eden babası Klavura Derviş Şakar ustayı, eski belediye başkanlarını, Bodrum esnaflarını, meslek sahiplerini, tersaneyi, tekne yapım ustalarını, süngercileri, balıkçıları, turizmin ilk kıpırdanmaya başladığı dönemlerde ortaya çıkan ev pansiyonculuğunu ve bu süreçte emeği geçenleri, Bodrum düğünlerini, türkülerini, manilerini ve yerel portrelerini… Kısacası tanık olduğu eski Bodrum’a dair merak edilen ne varsa, bir sohbet havası içinde kayda geçirerek o yılların genel bir Bodrum panoramasını günümüze taşımaktadır.



Yerel sanatçıların ve yöre oyunlarının da yer alacağı etkinliğe tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:27
  1. sanat
  2. imza günü
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rakipsiz muhtar
    1. Rakipsiz muhtar
    2. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    3. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    4. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    5. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    6. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    7. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    8. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    9. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    10. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    11. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    12. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    13. Gaziantep Algspor adım adım..
    14. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    15. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    16. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    17. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    18. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    19. ABD’de otelde silahlı saldırı
    20. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    21. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    22. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    23. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    24. Suudi Arabistan’dan ABD’nin Golan..
    25. CHP adayı Aras, spor kulüpleriyle omuz..
    26. Mültecilerin kurtarılma anları kamerada
    27. (Özel) Çocukların uyuduğu ev alev alev..
    28. Yalovalı öğrenciler okuyarak mesaj..
    29. Mehmet Kocadon, Bodrumlu adaylara..
    30. Girişimciler sertifikalarını aldı
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti