Mazhar ve Fuat'tan Gülhane Parkı'nda 23 Nisan konseri i

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda organize edilen konserde, MFÖ grubundan Mazhar Alason ve Fuat Güner sevilen şarkılarını seslendirdi.

İstanbul Valiliğince düzenlenen ve MFÖ gbundan Özkan Uğur'un sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı konser, online olarak yayınlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle seyircisiz organize edilen konser sosyal medya, radyolar ve televizyonlardan izleyiciye ulaştırıldı.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük fedakarlıklarla kurulduğunu, ebediyen bağımsız ve hür yaşanacağını ve sonsuza dek millet iradesinin üzerinde güç tanınmayacağının ilan edildiğini söyledi.

Yerlikaya, "Bugün çocuklarımız için olduğu kadar bizim için de bir onur ve coşku günü. Hepimiz atalarımızın izinden gidiyor, hiçbir zorluk karşısında asla pes etmeyeceğimize söz veriyoruz. Ülkemizin refahı, İstanbul'umuzun esenliği için hep birlikte çalışıyoruz. Evlatlarımızın bilgi ve çağın gerektirdiği donanımlarla, mutlu ve huzurlu yetişmeleri en büyük vazifemiz ve duamızdır. Büyük Türkiye idealimiz, 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz çocuklarımız, gençlerimiz ve milletimizin her bir ferdinin çalışkanlığı, millet iradesine kayıtsız şartsız bağlılığıyla gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutladıklarını aktaran Yerlikaya, insanlara moral vermek için Gülhane Parkı'nda Mazhar Alanson ve Fuat Güner konseri düzenlediklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal'i, İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını ve vefat eden tüm vekilleri saygı, rahmet ve şükranla yad ettiklerini belirterek, dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutladı.

- Özkan'sız ilk sahne

Sanatçı Mazhar Alanson, seyircisiz konserde vatandaşların evlerinden şarkılara eşlik etmesini istedi.

Uzaktan eğitim gören öğrencilerin derslerini ihmal etmemesini isteyen Alanson, "Evlerdeyiz diye işi sermek yok. Çünkü iyi notlar, kötü notlar var, yine sınıfı geçmek ve kalmak var. Anne babalar, lütfen çocukların başına dikilmeyin ders çalışırken. Onları biraz rahat bırakın. Ne güzel okul bahçesinde teneffüslerde oynardınız, anne-babanızla birlikte dolaşmak ne kadar kıymetliymiş. Bundan sonra hayatın kıymetini biz büyükler zaten anladık ama siz de bunları inşallah idrak edersiniz." dedi.

Fuat Güner de TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ı canı gönülden kutladığını belirtti. 100. yılı herkesin büyük bir coşkuyla kutlamasını isteyen Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi.

Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını kaydetti.