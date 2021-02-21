ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Son olarak dizinin kadrosuna Mazhar Alican Uğur’un katılacağı öne sürüldü. Peki, Mazhar Alican Uğur, EDHO’da hangi rolü oynayacak?

Mazhar Alican Uğur kimdir? EDHO Alican Uğur hangi rolde

Mazhar Alican Uğur’un EDHO kadrosuna dahil olduğu ifade ediliyor. Mazhar Alican Uğur’un hangi rolü oynayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Mazhar Alican Uğur 1990 yılında dünyaya geldi. Uğur, yerli ve yabancı bazı yapımlarda yer aldı. Uğur; Yalan Dünya. Galip Derviş, Aşk Yeniden, The Ruse, Sen Sağ Ben Selamet, Muhteşem İkili gibi yapımlarda rol oynadı.