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Medya Mazhar Alican Uğur kimdir? EDHO Alican Uğur hangi rolde
Medya

Mazhar Alican Uğur kimdir? EDHO Alican Uğur hangi rolde

Mazhar Alican Uğur hangi dizilerde oynadı? Her hafta salı akşamları ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Peki, Mazhar Alican Uğur kimdir? Mazhar Alican Uğur oynadığı diziler | Mazhar Alican Uğur hangi rolü oynayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 17:26:00 -
Mazhar Alican Uğur kimdir? EDHO Alican Uğur hangi rolde

ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Son olarak dizinin kadrosuna Mazhar Alican Uğur’un katılacağı öne sürüldü. Peki, Mazhar Alican Uğur, EDHO’da hangi rolü oynayacak?

Mazhar Alican Uğur kimdir? EDHO Alican Uğur hangi rolde

Mazhar Alican Uğur’un EDHO kadrosuna dahil olduğu ifade ediliyor. Mazhar Alican Uğur’un hangi rolü oynayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Mazhar Alican Uğur 1990 yılında dünyaya geldi. Uğur, yerli ve yabancı bazı yapımlarda yer aldı. Uğur; Yalan Dünya. Galip Derviş, Aşk Yeniden, The Ruse, Sen Sağ Ben Selamet, Muhteşem İkili gibi yapımlarda rol oynadı.

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