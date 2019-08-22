Mazgala sıkışan 2 ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldı SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde yağmur mazgalının içerisine giren ve burada sıkışan 2 ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde yağmur mazgalının içerisine giren ve burada sıkışan 2 ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sokakta bulunan yağmur suyu giderine düşen 2 ördek, mazgallara sıkıştı. Ördekleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Hendek İtfaiye ekipleri mazgalları kesti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu ördekler sıkıştıkları yerden kurtarılarak, tekrar doğal hayatlarına salındı.

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