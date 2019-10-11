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Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?

Mazeret izinleri yıllık izinden düşürülür mü? Mazeret izni işçi kişisel veya özel hayatında iş ile bağlantılı olmayan bir durum ile karşı karşıya kaldığından iş sözleşmesinden ötürü verilen bir izin türü olarak bilinmektedir. Mazeret izni en çok da evlilik durumunda çalışanlara tanınan bir izin hakkı olarak karşımıza çıkar. Mazeret izinleri nelerdir? Mazeret izni şartları neler? Mazeret izinleri kaç gün? Peki Mazeret izini yıllık izinden düşer mi? İşte Mazeret izni senelik izinden düşer mi? sorusuna ilişkin haberin detayları.

11 Ekim 2019 Cuma 15:25
Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?

Mazeret izinleri yıllık izinden düşürülür mü? Mazeret izni işçi kişisel veya özel hayatında iş ile bağlantılı olmayan bir durum ile karşı karşıya kaldığından iş sözleşmesinden (ya da toplu iş sözleşmelerinden) ötürü verilen bir izin türü olarak bilinmektedir. Mazeret izinleri nelerdir? Mazeret izni şartları neler? Mazeret izinleri kaç gün? Peki mazeret izini yıllık izinden düşer mi? İşte Mazeret izni senelik izinden düşer mi? sorusuna ilişkin haberin detayları.

Mazeret izni ne demek?

İş Kanunu tarafından, işçinin olağanüstü bir durumundan dolayı verilmiş yıllık izin dışındaki ücretli izinlere mazeret izni denir. Mazeret izni evlilik durumunda çalışanlara tanınan bir izin hakkı olarak karşımıza çıkar. Çalışan evlendiğine dair resmi belgelerini işverenine takdim ettikten sonra 3 ila 10 gün arasında değişebilen evlilik iznine hak kazanmış olur. mazeret izni ölüm gerçekleştiği durumlarda da yasal bir hak olarak işçiye tanınır. Bu bağlamda mazeret izni cenaze ve benzeri olgular süresinde kullanılabilen bir izin olarak karşımıza çıkar. Bu noktada belirtmek gerekir ki bu tür durumlarında (Evlilik, ölüm ve cenaze halleri) kullanılan mazeret izni süreleri boyunca işçi çalışmış gibi kabul edilir ve ücretinden herhangi bir düşürülme yapılmaz. Vurgulanması gereken bir diğer önemli husus mazeret izninin ölüm nedeni ile kullanılabilmesi için çalışanın anne, baba, eş, kardeş veya çocuk gibi birinci dereceden akrabalarından birinin vefat etmiş olması şartı aranır. Bu gibi durumlarda çalışana 3 gün mazeret izni verilme zorunluluğu yasalar gereğince belirlenmiş olup kanunda açıkça belirtilmiştir.

Mazeret izni para kesilir mi?

Evlilik veya ölüm gibi durumlarda alınan mazeret izni çerçevesinde herhangi bir ücret kesintisinin olmadığını bilmelisiniz.

Mazeret izni senelik izinden düşer mi?

Mazeret izni memur açısından belli başlı şart ve koşullara bağlanmıştır. Bu bağlamda mazeret izni 657 sayılı kanunun 104. maddesinin C bendinde düzenlenmiştir. İşveren takdir hakkına bağlı olduğu bilinen mazeret izni devlet memurlarına toplamda 10 güne kadar verilebilmektedir. Öte yandan mazeret izni verilebilmesi için yıllık izin şartının olmadığını da belirtmek gerekir. mazeret izni senelik izinden düşmez.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 15:25
  1. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  2. Mazeret izni para kesilir mi?
  3. Mazeret izinleri nelerdir
  4. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi
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  15. Mazeret izni ne demek?
  16. Idari izin ne anlama gelir?
  17. Işçinin yıllık izin hakkı kaç gündür?
  18. Devlet memuruna evlilik izni kaç gün?
  19. Işyerinde mazeret izni nedir?
  20. Ücretli izin ne demek?
  21. Resmi nikah izni kaç gün?
  22. Evlenen memura kaç gün izin verilir?
  23. Evlilik izni yıllık izinden sayılır mı?

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