Mazbatasını alamadan hayatını kaybetti Yerel seçimlerde muhtarlığı kazanan 53 yaşındaki Ahmet Özen, henüz mazbatasını alamadan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Karadere köyünde pazar günü yapılan seçimlerde kullanılan 83 oyun, 49'unu alan 53 yaşındaki Ahmet Özen, muhtarlığa seçildi. Sevincini paylaştı İlk kez muhtarlığı kazanan Özen, sevincini ailesi, akrabaları ve köylülerle paylaştı. Mazbatasını alıp görevine başlamak için çalışmalar yapan Özen, dün yakınlarına kendisini yorgun hissettiğini söyleyerek evine dinlenmeye gitti. Kalp krizi geçirdi Evinde aniden rahatsızlanan Özen, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özen'in ölümü, köyde büyük üzüntü yarattı. Ahmet Özen, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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