0553 313 94 23

Maysan Mando, 50. yıl vizyonuna odaklandı

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando, 50 yaşına giriyor.

02 Haziran 2019 Pazar 13:44
Maysan Mando, 50. yıl vizyonuna odaklandı

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando, 50 yaşına giriyor. Şirket Genel Müdürü Anıl Yücetürk, önümüzdeki dönemde 30 milyon Dolarlık yeni yatırımla birlikte Türkiye’deki güçlerini daha da arttıracaklarını vurguladı.


Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan, orijinal ürün kanalı OEM’de onlarca dünya markasına hizmet veren Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, şirketin 50. yılıyla ilgili çalışmalarını ve ileriye dönük hedeflerini aktardı. Maysan Mando’nun hızla devam eden yeni fabrika yatırımından ve gelecek odaklı çalışmalarından da bahseden Yücetürk, şirketin 30 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte Türkiye’deki amortisör gücünü daha da kuvvetlendirdiğini ve gelecek dönemde büyümeyi sürdüreceğini söyledi.


Geleceğin teknolojilerini üretiyor


Maysan Mando olarak, küresel müşteri talepleri doğrultusunda çağın gerekliliklerine uygun, yenilikçi ve katma değerli ürünler ürettiklerinin de altını çizen Yücetürk, “Maysan Mando olarak bu yıl, 50. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olarak, teknoloji geliştirme ve AR-GE odaklı çalışmalarımızla tamamen gelecek odaklı hareket ediyoruz. Ülkemize ve sektöre değer katmak adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.


10. Aftermarket Konferansının altın sponsoru Maysan Mando oldu


Maysan Mando ayrıca, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve otomotiv sektörü ile satış sonrası pazara dair yeni trend ve çalışmaların paylaşıldığı 10. Aftermarket Konferansı’na, ‘altın sponsor’ oldu. Otomotiv satış sonrası sektörüyle ilgili ürün ve hizmetler konusunda en önemli buluşmalardan biri olarak kabul edilen konferans, Sheraton Grand Ataşehir ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyonda Maysan Mando açmış olduğu stantta da misafirlerini ağırladı. Genel Müdür Yücetürk, Aftermarket Konferansı gibi değerli bir oluşuma sponsorluk desteği vermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Zirvede aynı zamanda İstanbul’da merkezi kurulması planlanan Mando Aftermarket’in lansmanı da gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faraşin’de teröristlerin kampı ele geçirildi
    1. Faraşin’de teröristlerin kampı ele..
    2. DİJİMED ilk çalışmasını üniversitelere..
    3. Başkan Kılınç belediye personeliyle..
    4. Orhaneli’de gençler Kur-an’ı Kerim ile..
    5. Kocaeli'de otomobille hafif ticari..
    6. Yaralı martıya suni teneffüs ve kalp..
    7. Türk Hava Yolları'ndan yılın rekoru
    8. Ümraniye Belediyesi, geleneksel..
    9. Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj..
    10. Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan..
    11. Böyle eziyet görülmedi
    12. ABD’ye vize başvurularında yeni dönem!
    13. THY'den yılın rekoru
    14. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    15. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    16. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    17. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    18. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    19. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    20. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    21. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    22. Avşar’ın bayram mesajı
    23. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    24. Gürkan’ın bayram mesajı
    25. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    26. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    27. Gıda imalathanelerine denetim
    28. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    29. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    30. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür