Mayo, bikini üreten tekstilcinin yüzü gülüyor Deniz sezonu mayo, bikini ve şort üreten tekstilciyi mutlu etti.

Deniz sezonu mayo, bikini ve şort üreten tekstilciyi mutlu etti. Satışlarda yaşanan artış üretim bantlarını hızlandırdı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte mayo, şort ve bikini piyasası da hareketlendi. Bu alanda üretim yapan firmalardan birinin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yolcu, “Yaz aylarının başlamasıyla birlikte mayo, bikini ve şort üretimlerimizde artış yaşıyoruz. Yılda yaklaşık 1 milyon mayo ve bikini üretimi yapıyoruz. Her yıl bu sayları arttırmayı hedefliyoruz. Bu yüzden üretim kapasitemizi genişlettik” dedi.

Yolcu, perakende mağazacılık konusunda adımlar atmaya hazırlandıklarını kaydederek, lokasyon olarak Türkiye’nin sahil kesimlerini hedeflediklerini altını çizdi.

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