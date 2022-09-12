Maymunlar Cehennemi Savaş filmin konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi Savaş (War for the Planet of the Apes) ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Başrollerinde Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn'ın olduğu "Maymunlar Cehennemi: Savaş" filmi Kanal D'de saat: 20:00'de. Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi başarılı konusu ile büyük başarı elde etti. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin yönetmen koltuğunda Matt Reeves yer aldı. Peki Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir? İşte merak edilenler...

Maymunlar cehennemini Savaş konusu

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay tarafından yönetilen insan ordusuyla büyük bir çatışmaya maruz kalır. Maymunların kayıplarının ardından Caesar, karanlık içgüdüleriyle savaşır ve türünün intikamını almak için kendi yoluna başlar.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis

Woody Harrelson

Steve Zahn

Amiah Miller

Terry Notary

Gabriel Chavarria

Skye Notary

Judy Greer

Toby Kebbell

Phoenix Notary

Karin Konoval

Ty Olsson

Maymunlar cehennemini son filmi

Özet. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti'nde Kobo'nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar veren Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini bilerek savaşa hazırlanıyordu. 3 yıl sonra gelen devam filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş, bizi bir önceki filmi bıraktığımız yerden alıyor ve savaşın ortasına götürüyor.

Maymunlar Cehennemi Sezar'ı Kim oynuyor?

Andy Serkis, İngiliz oyuncu. Bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterle ile ünlenen Andy Serkis, kariyerinin doruk noktasına Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki Gollum karakteriyle çıkmıştır. Daha sonra Rise of the Planet of the Apes filmindeki Caesar isimli şempanzeye hayat vermiştir.

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