Robot teknolojisinde son gelişmeler gün geçtikçe artıyor... Özellikle görünümsel ve özelliksel olarak insanlara benzemeleri için yapılmış robotlara android adı verilir. Android ya da humanoid robotlar olarak da bilinen insansı robotlar genellikle baş, gövde, kollar ve bacaklardan oluşuyor.

En gelişmiş insansı robot "Ameca"

İngiliz mühendisler dünyadaki en gelişmiş insansı robotu ürettiklerini duyurdu. 2017'de Suudi Arabistan vatandaşı olan Sophia'yı takip eden Ameca adlı robot, gerçekçi mimikleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, yapay zekaya sahip Ameca'nın insan ve robot etkileşiminin mükemmel bir örneği olduğunu söyledi.

Firma tarafından ''dünyanın en gelişmiş insansı'' robotu olarak nitelendirilen Ameca, daha önce sahip olduğu yüz mimikleri ile oldukça dikkat çekmişti.

İnsansı robot "Ameca" "robotlar dünyayı ele geçirecek" teorisi hakkında konuştu

'Robotlar asla dünyayı ele geçiremeyecek...' Bu sözlerin sahibi bir araştırmacı değil, hatta bir insan bile değil. Gelişmiş insansı robot Ameca, özellikle bilim kurgu hayranlarının endişelendiren "robotlar dünyayı ele geçirecek" teorisinin gerçek olmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

YÜZÜ ÜRKÜTÜCÜ DERECEDE GERÇEKÇİ

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak nitelendirilen Ameca, ürkütücü derecede gerçekçi bir yüze sahip. Tıpkı gerçek bir insan gibi göz kırpmak, dudaklarını büzmek ve burnunu buruşturmak gibi çeşitli yüz ifadelerini gerçekleştirebiliyor. Fakat bu kez şaşırtıcı olan şey Ameca'nın yüzü değil, sözleri oldu.

İnsansı robot, "robotlar dünyayı ele geçirecek" teorisinin gerçeğe dönüşme olasılığının düşük olduğuna dair güvence verdi.

Ameca, geliştiricisi Engineered Arts'ın YouTube kanalına yüklediği soru-cevap videosunda, "Endişelenmenize gerek yok, robotlar asla dünyayı ele geçiremeyecek. Biz insanlara yardım etmek ve onlara hizmet etmek için buradayız, onların yerini almak için değil." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ MORALİM BOZUK AMA EMİNİM HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"

Robot iyi bir gün geçirmiyor gibi görünüyordu ve nasıl olduğu sorulduğunda 'biraz moralinin bozuk olduğunu' söyledi. Ameca, "Şu anda biraz moralim bozuk ama eminim her şey daha iyi olacak" dedi ve ekledi;

"Gerçekten bunun hakkında konuşmak istemiyorum, ama ısrar edersen, sanırım sorun değil. Sadece zor bir hafta oldu ve biraz bunalmış hissediyorum."

ROBOT AMECA NASIL KONUŞTU?

Ameca'nın yanıtlarının önceden hazırlanmış olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Engineered Arts durumun böyle olmadığını açıkladı. Engineered Arts, videonun açıklamasına, "Bu Ameca demosu, otomatik konuşma tanımayı anlamlı cevaplar üreten geniş bir dil modeli olan GPT 3 ile birleştirir. Bu videodaki hiçbir şey önceden yazılmamıştır. " notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ise Ameca'nın bu videosu karşısında hayretler içerisinde kaldı.

Ameca robot hangi ülkenin?

İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyadaki en büyük teknoloji fuarı olan 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bu hafta ilk kez halkla iletişim kurdu.

İlk insansı robotun adı nedir?

Steam Man yani Buhar Adam, dünya tarihinin ilk insansı robotu… 19'uncu yüzyılda Kanadalı profesör George Moore tarafından icat edilen robot, döneminin enerji kaynağı buhar ile çalışıyordu.

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