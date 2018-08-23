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''Maymundan geldik'' diyenler Kurban Bayramı'na karşı çıktı!

Kurban Bayramı'nı hayvan katliamı gibi göstererek 'biz de hayvanız' pankartı açan grup kendilerince halkı provoke etmek istedi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 20:03
''Maymundan geldik'' diyenler Kurban Bayramı'na karşı çıktı!

İslâm'ın kutsal ibadetlerden biri olan kurban kesmek, Müslüman aleminde sevinçle kutlanırken sözde hayvanseverler bayramı katliam gibi göstererek bu coşkuyu baltalamaya çalışıyor.

Dünyada ve Türkiye'de Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından neşe ve coşku ile kutlanıyor. İhtiyaç sahipleri kesilen kurbanlardan aldıkları payla karınlarını doyuruyor. İslam dininin gereği 'yardımlaşma' ibadeti bu dönemde çok daha yoğun bir biçimde yaşanıyor.

Ancak bu durumdan rahatsız olan sözde hayvan hakları savunucuları var. Kurban Bayramı'nı sanki et bayramıymış gibi lanse ederek bu durumu canice göstermeye çalışanlar var.

BAYRAMIN AMACI İHTİYAÇ SAHİPLERİYLE BİRLİK OLMAK

Oysa hayvan eti insanoğlu için temel bir gıda. Kurban Bayramı'nın amacı ise hayvanlara eziyet etmek, kan akıtmak vs. değil, son derece insani olarak, temel gıda maddelerinden biri olan eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

İnsanların ibadetini eleştirerek, İslam dinine hakaret etmeye çalışanlar ise hayvan kalmaya devam edecek.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 20:03
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