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Spor Maymun Kent Arjantin-Hırvatistan maçı tahminini yaptı
Spor

Maymun Kent Arjantin-Hırvatistan maçı tahminini yaptı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çektiği kuraların çıkmasıyla ünlenen gibon türü Kent isimli maymun, bu akşam 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı için tahminini yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:05:00 -
Maymun Kent Arjantin-Hırvatistan maçı tahminini yaptı

 

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de çektiği kuraların çıkmasıyla ünlenen gibon türü Kent isimli maymun, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında, Arjantin ile karşılaşacak Hırvatistan'ın galip geleceğini seçti.

Hırvatistan bayrağının olduğu kutudaki yemeği aldı

Zagreb'deki hayvanat bahçesinin en ünlü sakinlerinden Kent, bugün çektiği kurada, Hırvatistan'ın "erken zaferini" ilan etti.

Önüne koyulan ve üzerinde Arjantin ve Hırvatistan bayraklarının bulunduğu iki ayrı kutudan, Hırvat bayrağının olduğu kutudaki yemeğini alan Kent, Hırvatistan'ı bu akşam oynanacak yarı final maçının galibi olarak seçti.

İlk defa bu kadar kararlı seçim yaptığı belirtildi

Hayvanat Bahçesi Müdürü,Kent'in şimdiye kadar bir kutu seçiminde bu kadar kararlı olmadığını kaydetti.

Skok, Kent'in, Hırvatistan'ın önceki maçlarda da galip geleceğini seçtiğini ve sonuçların doğru çıktığını ifade etti.

 

 

 

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