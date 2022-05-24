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Gündem Maymun iştahlı Cem Yılmaz'dan yeni karar
Gündem

Maymun iştahlı Cem Yılmaz'dan yeni karar

Adına "sanat dünyası" denilen lağım çukurunda gayri meşru ilişkiler de uzun sürmüyor. Erşan Kuneri dizisi ile tepki çeken Cem Yılmaz, kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut'tan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 13:47:00 -
Maymun iştahlı Cem Yılmaz'dan yeni karar

 

Adına "sanat dünyası" denilen lağım çukurunda gayri meşru ilişkiler de uzun sürmüyor.

Erşan Kuneri dizisi ile tepki çeken Cem Yılmaz, kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Rüya Demirbulut'tan ayrıldı. Serenay Sarıkaya ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Yılmaz, Demirbulut'u sosyal medya hesabından takibi bıraktı. Birkaç gün sonra ise Rüya Demirbulut, kendi sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'ı takipten çıktı. 

 

 

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Yorumlar

vakkas demir

bize ne...

Merhaba

BU ADAMIN HAYATI LÂĞIM ÇUKURU ZATEN......
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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