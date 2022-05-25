Maymun çiçeği virüsünün LGBTİ'li sapkınların festivalinden yayıldığı ortaya çıktı! DSÖ'den 'eşcinsel ilişki' uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, ilk vakanın 7 Mayıs'ta genellikle yayıldığı ülkeler dışında bildirilmesinden bu yana Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 19 ülkede, 131 onaylanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka bulunduğu belirtildi. DSÖ, LGBTİ'li sapkın festivalde yayıldığı belirtilen hastalığın olağandışı yayılmasına rağmen toplantılar yapılacağını aktardı.

Eşcinsel ilişki ile yayıldığı açıklandı

DSÖ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika ve Avrupa'da maymun çiçeği virüsünün öncelikle eşcinsel sapkın erkekler arasındaki cinsel ilişki ile yayıldığını açıklandı.

DSÖ, İngiltere’deki 2 doğrulanmış ve bir şüpheli maymun çiçeği vakasının sadece 10 gün önce kuruma bildirildiğini ve bunların virüsün son 40 yılda genellikle düşük seviyelerde dolaştığı Afrika dışında ilk vakaların olduğunu açıkladı.

Yıllarca var olmasına rağmen birkaç gezginde görüldüğü belirtildi

NTV'de yer alan habere göre; DSÖ'nün çiçek hastalığı araştırmasını yürüten Dr. Rosamund Lewis, “Son beş yılda Avrupa'da sadece gezginlerde birkaç vaka gördük, ancak Afrika'nın endemik bölgelerine seyahat etmemiş insanlarda aynı anda birçok ülkede vakaları ilk kez görüyoruz” diye konuştu.