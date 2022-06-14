Maymun çiçeği virüsünün ismi değişiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), endemik olmadığı en az 28 ülkede yaklaşık bin 300 kişiye bulaşan maymun çiçeği virüsü için resmi bir isim değişikliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

Maymun çiçeği vakalarının sayısı, virüsün endemik olmadığı ülkelerde artmaya devam ediyor. DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Gerekçe ise mevcut ismin "ayrımcı" ve "damgalayıcı" olduğu iddiası.

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde 10 Temmuz'da yayınladığı güncellemeye göre, maymun çiçeği endemik olmadığı en az 28 ülkede görüldü, vaka sayısı 1285'e ulaştı.

"Ayrımcı ve damgalayıcı"

Bilim insanları, yayınladıkları mektupta, "Mevcut küresel yayılma bağlamında, maymun çiçeği virüsünün Afrikalı olduğuna sürekli atıfta bulunulması ve adlandırılması sadece yanlış değil, aynı zamanda ayrımcı ve damgalayıcıdır" denildi.

Diğer taraftan Bloomberg’in bildiğine göre bir sözcü, DSÖ’nün ortopoks virüslerine (maymun çiçeğinin ait olduğu aile) daha uygun isimler için uzmanlara danıştığını söyledi.

Sözcü, hastalıkların adlandırılmasının "olumsuz etkiyi en aza indirgemek ve herhangi bir kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel, profesyonel veya etnik gruba zarar vermekten kaçınarak yapılması gerektiğini" söyledi.