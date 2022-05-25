Maymun çiçeği virüsünde endişelendiren olay!

Bilim insanları Maymun Çiçeği virüsünün deri döküntüleri ortadan kalktıktan sonra bile 10 hafta boyunca vücutta kalabileceğini belirtiyor. Uzmanların çoğu hastaların bu süre boyunca 'bulaştırıcı' olabileceğini düşünmüyor ancak yine de bunun 'cevaplanmamış büyük bir soru' olmaya devam ettiğini söylüyorlar.

76 gün sonra bile pozitif

İncelenen 7 vaka içerisinde araştırmacıları endişeye düşüren tek vaka Nijerya'da maymun çiçeği hastalığına yakalanmış 40'lı yaşlarında bir adam oldu. İsmi açıklanmayan adamın hastalığı kaptıktan sonra 76 gün sonra bile hala pozitif test verdiği açıklandı.

İddia doğrulanırsa vaka dünyada bir ilk olacak. Hastanede tedavi gördükten bir kaç hafta sonra taburcu edilen adamın altı hafta sonra ilk kez cinsel birliktelik yaşadığında virüsün geri geldiği iddia ediliyor. Uzmanlar adamın hastalığının cinsel ilişkiye girdikten sonra nüksettiğine inanıyor.