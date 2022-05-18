Dünya bir salgından kurtulamadan yeni bir salgın haberi milyonları tedirgin etti. Son olarak İngiltere'de 9 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Orta ve Batı Afrika'da görülen endemik bir virüs olan maymun çiçeği hastalık 7 Mayıs'ta İngiltere'de tespit edildi. İngiltere'de maymun çiçeği hastalığının görüldüğü kişi sayısının 9 olduğu açıklandı. Portekiz'de 20 ve İspanya'da 8 kişide söz konusu hastalığa rastlandığı duyuruldu. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü hangi ülkelerde var?

Maymun çiçeği virüsü bir tür cilt hastalığına sebep oluyor. Bu virüsün sebep olduğu hastalığı suçiçeği ve çiçek hastalığına benzediği uzmanlarca ifade ediliyor. Maymun çiçeği virüsü genellikle hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Virüsün kaynağının kemirgenler olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar hastalığı insandan insana da geçtiğini ifade ediyor. Söz konusu hastalığın insandan insana; lezyonlar, vücut sıvıları, damlacık ve kişisel eşyalardan geçtiği belirtiliyor.

Genellikle yüzde başlayan kızarıklıklar ardından tüm vücuda yayılıyor. Hastalığın belirtileri olarak ciltte lezyon, ateş ve baş ağrısı olduğu belirtiliyor. Maymun çiçeği virüsüne yakalananların birkaç hafta içerisinde iyileştiği uzmanlarca dile getiriliyor.