Son iki yıl tüm dünya için bir hayli zor geçti. Koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalar, kapanmalar yaşandı. Omicron varyantıyla birlikte dünya genelinde bir rahatlama başladı derken bu kez ortaya maymun çiçeği hastalığı çıktı. Peki, maymun çiçeği virüsünden karantina uygulanacak mı?

Maymun çiçeği virüsü karantinası ne kadar?

Maymun çiçeği virüsü yeni bir hastalık değil ilk kez 1970’li yıllarda Afrika’da ortaya çıktı. Endemik bir hastalık olan maymun çiçeği virüsü 2022 yılının Mayıs ayı itibariyle pek çok Avrupa ülkesinde görüldü. Türkiye’de ise henüz bir vaka görülmediği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, “Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar ise ülkemizde vaka görülmesi durumunda koronavirüste olduğu gibi bir karantinanı uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Şimdiye kadar ülkemizde bu yönde bir açıklama yapılmadı. Ancak Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişilerin karantinaya alınacağını duyurdu. Belçika, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar için 21 günlük karantina zorunluluğu getiren ilk ülke oldu.