Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken dünyanın farklı noktalarında başka salgınlara ilişkin haberler geliyor. Son olarak ABD'de 27 eyalette 200'ü aşkın kişide maymun çiçeği hastalığı görüldüğü ileri sürüldü. Söz konusu 200 kişinin Teksaslı bir kişiyle temasa geçtikten sonra rahatsızlandığı ortaya çıktı. Tedavi altında bulunan Teksaslı adamın ise temmuz ayı başında ülkesine Nijerya'dan geldiği öne sürüldü. Peki, maymun çiçeği hastalığı ne oluyor?

Maymun çiçeği hastalığı nedir neden olur? Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde var?

Maymun çiçeği hastalığı yani Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.

Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi genellikle 5 ile 21 gün arasında değişebiliyor.

Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nelerdi?

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı?

Maymun çiçeği hastalığının henüz bilinen bir tedavisi bulunmuyor. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için yeni bir aşı onaylandı ancak henüz bu aşının yaygın kullanımı mevcut değil.