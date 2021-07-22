  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir 15 Temmuz anısı: Bu köpeğin kanı ile denizi kirletmeyin

Aydın Doğan'ın dünürü Şevket Sabancı ne zaman toprağa verilecek?

Biontech aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu

Afrika ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanına suikast

Girip çıkmadığı parti kalmayan Aytun Çıray twitterdan AK Parti'yi devirme hayalini yazdı! Yakından tanıyanları, kahkahalara boğuldu

Dönüş çilesi erken başladı! 2 Km kuyruk oluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokol üzerinden hedef alan Selçuk Özdağ bu fotoğraftan utanacak mı?

Türkiye korkusu Yunan'a bunu da yaptırdı! İlkini teslim aldılar

Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu

Kutsal kavramları espri malzemesi yapmıştı... Turgay Yıldız hayatını kaybetti
e-Devlet'te yeni uygulama!
Kontrolden çıkan otomobil doğalgaz panosuna çarptı
Meteorolojiden yine kuvvetli yağış uyarısı! Doğu Karadeniz’de yaşayanlar dikkat!
ABD'de koronavirüs vakaları her geçen gün daha da artıyor
Sağlık Maymun çiçeği hastalığı nedir neden olur? Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde var?
Sağlık

Maymun çiçeği hastalığı nedir neden olur? Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde var?

Maymun çiçeği hastalığı ne? Dünya tarih boyunca pek çok salgınla mücadele etti. Kimi salgınlar 4 kimileri 10 yıllar sürdü. Son olarak 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünyada 4 milyonu aşkın kişi yaşamını yitirdi. Henüz koronavirüs noktalanmamışken 'Maymun Çiçeği Hastalığı' salgınına ilişkin haberler gelmeye başladı. Peki, maymun çiçeği hastalığı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:47:00 -
Maymun çiçeği hastalığı nedir neden olur? Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde var?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken dünyanın farklı noktalarında başka salgınlara ilişkin haberler geliyor. Son olarak ABD'de 27 eyalette 200'ü aşkın kişide maymun çiçeği hastalığı görüldüğü ileri sürüldü. Söz konusu 200 kişinin Teksaslı bir kişiyle temasa geçtikten sonra rahatsızlandığı ortaya çıktı. Tedavi altında bulunan Teksaslı adamın ise temmuz ayı başında ülkesine Nijerya'dan geldiği öne sürüldü. Peki, maymun çiçeği hastalığı ne oluyor?

Maymun çiçeği hastalığı nedir neden olur? Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde var?

Maymun çiçeği hastalığı yani Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.

Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi genellikle 5 ile 21 gün arasında değişebiliyor.

Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nelerdi?

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

Maymun çiçeği hastalığının tedavisi var mı?

Maymun çiçeği hastalığının henüz bilinen bir tedavisi bulunmuyor. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için yeni bir aşı onaylandı ancak henüz bu aşının yaygın kullanımı mevcut değil.

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?

Spor

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında yasak kararı çıkar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay