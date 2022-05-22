1970’lı yıllarda ilk kez Afrika’da ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığı 2022 Mayıs ayı itibariyle pek çok ülkede tespit edildi. Şimdilik ülkemizde bir vaka tespit edilmezken vatandaşlar bu hastalıktan nasıl korunmanın mümkün olacağını araştırıyor.

Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği hastalığı için maske mi takılmalı?

Adının aksine maymunlardan daha çok sincap, sıçan, fare gibi kemirgenlerde bulunan ve onlardan insana geçen hastalık, ayrıca enfekte insan veya virüsle kirlenmiş giysi, havlu, çarşaf gibi eşyalarla yakın temas sonucunda bulaşıyor. Virüs, sağlıklı kişilere, ciltte gözle görülemeyecek çatlaklar/çizikler, mukozalar (ağız, burun, göz) veya solunum sistemi aracılığıyla giriyor.

İnsandan insana bulaşmanın büyük solunum salgısı damlacıklarıyla olduğu düşünülüyor. Hastalığın uzak mesafelere gidemeyen büyük damlacıklarla bulaşması, yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor.

Uzmanlar maymun çiçeği hastalığının bulaşma oranının koronavirüsten çok daha az olduğunu ifade ediyor. Bu sebeple hasta olduğu bilinen kişilerle yüz yüze uzun süreli sohbet edilecekse böyle bir durumda başka kullanılabilir. Ayrıca hasta olanların kişisel eşyalarına temas etmemekte virüse maruz kalmamak adına çok önemli.