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Sağlık Maymun çiçeği hastalığı için aşı bulundu mu?
Sağlık

Maymun çiçeği hastalığı için aşı bulundu mu?

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken pek çok ülke maymun çiçeği virüsü korkusu yaşanıyor. Peki, maymun çiçeği hastalığına karşı aşı bulundu mu? Maymun çiçeği kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-06-08 19:49:00 -
Maymun çiçeği hastalığı için aşı bulundu mu?

Koronavirüs salgınının etkiledi ortadan kaybolmadan şimdi de maymun çiçeği hastalığı sorunu yaşanıyor. Pek çok ülkede görülen hastalığa karşı bir aşının olup olmadığı merak konusu.

Maymun çiçeği hastalığı için aşı bulundu mu?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "Bu yıl içinde Afrika'da 1400'den fazla vakanın bulunduğu ve virüs nedeniyle 66 kişinin öldüğünü unutmamalıyız. Virüs on yıllardır Afrika'da yayılmaya ve can almaya deam ediyor. Ne yazık ki uluslararası camia, yüksek gelirli ülkelerde görülmeye başladıktan sonra yeni yeni bu virüse dikkat ediyor. Virüs tehdidiyle karşı karşıya olan bütün toplumlar aynı ilgiyi ve korunmak için tıbbi araçlara aynı oranda erişimi hak ediyor" dedi.

Maymun çiçeğine dair gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, an itibarıyla maymun çiçeğine karşı kullanılmak üzere stoklarda kaç doz aşının olduğu sorusuna, "Buna ilişkin üretici firmalarla görüşüyor ve hangi tür aşıdan kaç dozun kullanıma müsait olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Halihazırdaki çiçek aşılarının ne kadar etkili olduğunu ölçmek için yeterlilik testi yapıyoruz." cevabını verdi.

 

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