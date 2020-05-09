  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Mayıs’ta başvuranlar haziranda alacak

Nisan ayında kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerlerinde çalışanlar, 5 Mayıs itibarıyla ödemelerini almaya başlarken, mart ayından kalan ödemeler de bu ay alınacak. Mayıs ayında başvuranların maaşları ise 5 Haziran’da yatacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:52:00 -
Mayıs’ta başvuranlar haziranda alacak

Çalışanın, kısa çalışma ödeneği başlamadan önce 60 gün sigortalı olarak çalışması ve son 3 yılda 450 gün süreyle sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. Tabii bir de çalışanın emekli maaşı almıyor olması da şart. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan çalışanlara, son 12 aylık prime esas kazancına göre, brüt kazancının yüzde 60’ı ödenecek. En fazla ödenecek tutar ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 150’sini geçmeyecek.

İşçiler, çalışmadıkları günler için ödemeden yararlanacak. Eğer işyeri tamamen faaliyetini durdurmuşsa brüt kazancının yüzde 60’ını alabilecek.

Nakit ücret desteğine başlandı

Salgın nedeniyle işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve iş sözleşmesi feshedilip, işsizlik maaşı alamayanlara verilecek günlük 39.34 liralık nakit ücret desteği dün ödenmeye başlandı. Ödemeler İŞKUR tarafından ve kişilerin kendisine yapılıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı