Mayısta 517 milyon dolarlık mücevher ihraç edildi

Buna göre, mayıs ayında gerçekleşen mücevher ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 517 milyon dolar oldu. Mayısta en çok mücevher ihracatı yapılan ülke, 307 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, ürün gruplarına göre mayıs ayında en çok “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” ihraç edildi. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher sektörünün, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Mart ayında düzenlenmesini beklediğimiz İstanbul Mücevher Fuarı’na yeni tasarım ürünler hazırlamıştık. Fuarın 2021 yılına ertelenmesiyle, yeni sezon stoklarını kredi kartına 24 aya varan taksit imkanıyla vatandaşımıza sunmak istiyoruz. Turizm ile mücevher sektörleri birbirini tamamlayan ve destekleyen yapıdalar. Turizmi canlandırmaya yönelik geliştirilen finansal çözümlerden biz de yararlanabilmeyi arzu ediyoruz.”