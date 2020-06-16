Mayıs’ta 50 bin sınırı aşıldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 düşüşle 50 bin 936 adet konut satılırken, bir önceki aya (Nisan) göre toplamda 8 bin 153 adet fazla konut satıldı. Nisan ayındaki satış sayısı 42 bin 783 olarak açıklanmıştı.
Konut satışlarında mayısta İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi.
Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.
Yılın ilk 5 ayında ise toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 civarında arttı. Artış hızının haziran ayında kamu bankaları eliyle başlatılan kampanyaların da etkisiyle hızlanması bekleniyor.