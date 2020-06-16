Mayıs’ta 50 bin sınırı aşıldı

Konut satışlarında mayısta İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.

Yılın ilk 5 ayında ise toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 civarında arttı. Artış hızının haziran ayında kamu bankaları eliyle başlatılan kampanyaların da etkisiyle hızlanması bekleniyor.