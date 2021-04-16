  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mayıs celbi açıklandı mı? E-devlet askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?
Gündem

Mayıs celbi açıklandı mı? E-devlet askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?

Askerlik celp, terhis ve sevk işlemleri normalleşme takvimiyle gündem konularından biri oldu. Milli Savunma Bakanlığından celp ve sevk dönemleri ile ilgili açıklamalar geldi. Peki, mayıs celbi açıklandı mı? E-devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 22:02:00 -
Mayıs celbi açıklandı mı? E-devlet askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır.” duyurusu yapıldı. Duyuru sonrasında vatani görevine başlayacak kişiler askerlik yerlerini merak etmeye başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

E-devlet askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?

Er sınıflandırma sonucu için https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresine giderek askerlik celp dönemi ve yeri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Girişler E-devlet üzerinden olacağından T.C kimlik numarası ve E-devlet şifrenizi bilmeniz gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar, Bitcoin kaç TL? Bitcoin fiyatları son durum ne oldu?
Ekonomi

Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar, Bitcoin kaç TL? Bitcoin fiyatları son durum ne oldu?

Kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımı yasaklanması sonrası Bitcoin d..
Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması! Çok net tarih verdi
Siyaset

Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması! Çok net tarih verdi

Erdoğan (Kanal İstanbul) Projelendirme için adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçilecek ilk köprüden bir tanesinin adımın Haziran’da atacağız...
Türkiye terör örgütlerine göz açtırmıyor! DEAŞ yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı
Gündem

Türkiye terör örgütlerine göz açtırmıyor! DEAŞ yöneticisi saklandığı bazanın altında yakalandı

Türkiye ülke çapında ve yurtdışında terör örgütlerine yönelik mücadelesini sürdürüyor. Oluşturulan özel ekiple Irak’ın Cezire bölgesinde ope..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay