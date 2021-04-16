Mayıs celbi açıklandı mı? E-devlet askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?
Askerlik celp, terhis ve sevk işlemleri normalleşme takvimiyle gündem konularından biri oldu. Milli Savunma Bakanlığından celp ve sevk dönemleri ile ilgili açıklamalar geldi. Peki, mayıs celbi açıklandı mı? E-devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır.” duyurusu yapıldı. Duyuru sonrasında vatani görevine başlayacak kişiler askerlik yerlerini merak etmeye başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
E-devlet askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır?
Er sınıflandırma sonucu için https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresine giderek askerlik celp dönemi ve yeri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Girişler E-devlet üzerinden olacağından T.C kimlik numarası ve E-devlet şifrenizi bilmeniz gerekmektedir.