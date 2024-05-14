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Yaşam Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Yaşam

Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 15:26:00 -

Gümüşhane'de mayıs ayında lapa lapa kar yağışı gerçekleşti. Yaşanan kar yağışı herkesi şaşırttı.

Günlerdir aralıklı ve zaman zaman şiddetli olarak gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altındaki Gümüşhane’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte takvimler 14 Mayıs’ı gösterirken kentin yüksek kesimleri kar yağışıyla buluştu.

Nisan ayında 30 dereceleri aşan hava sıcaklığı nedeniyle 54 yılın Nisan ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Gümüşhane’de mayıs ayı oldukça serin ve yağışlı geçiyor.

Gece boyunca kent merkezinde aralıklı gerçekleşen yağmur yağışı yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Bin 800 metre ve üzerinde etkili olan yağışın ardından başta Zigana dağı, Kuşakkaya, Süleymaniye zirvesi, Camiboğazı, Taşköprü, Kazıkbeli yaylaları olmak üzere birçok yer yeniden beyaza büründü.

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